Milan dobije targu z Bayernem? Zainteresował się defensorem

Kim Min-Jae na celowniku Milanu

Kim Min-Jae w ostatnich miesiącach stracił miejsce w podstawowym składzie Bayernu Monachium, którym opiekuje się Vincent Kompany. Belgijski szkoleniowiec stawia obecnie przede wszystkim na duet Jonathan Tah – Dayot Upamecano, spychając 29-letniego stopera do roli rezerwowego.

Dla defensora tej klasy taka sytuacja jest daleka od ideału, zwłaszcza że jeszcze niedawno był on liderem formacji obronnej SSC Napoli. Brak regularnych występów może sprawić, że Koreańczyk będzie skłonny rozważyć zmianę otoczenia już w trakcie zimowego okienka transferowego.

Jak informuje włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Min-Jae może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie. Jego sytuację uważnie monitoruje bowiem AC Milan, który jeszcze tej zimy chce poważnie wzmocnić swoją linię defensywy.

Gigant z Półwyspu Apenińskiego rozważa wypożyczenie reprezentanta Korei Południowej z opcją wykupu, co pozwoliłoby ograniczyć ryzyko finansowe. Przeszkodą może okazać się jednak wysoka pensja zawodnika, który w stolicy Bawarii zarabia duże pieniądze.

Kim Min-Jae występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za 50 milionów euro z SSC Napoli. Wcześniej grał m.in. w Fenerbahce Stambuł, Beijing Guoan oraz Jeonbuk Hyundai Motors. W obecnym sezonie środkowy obrońca rozegrał 17 spotkań i zanotował 1 asystę. W trakcie kariery sięgał po mistrzostwa Włoch oraz Niemiec, a jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro.