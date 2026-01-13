Kim Min-Jae na radarze Milanu. Koreańczyk podjął decyzję

13:41, 13. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Kim Min-Jae najprawdopodobniej nie zmieni otoczenia w tym okienku transferowym. Według Ekrema Konura koreański obrońca odrzucił ofertę Milanu, ponieważ chce zostać w Bayernie Monachium.

Kim Min-Jae
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kim Min-Jae

Milan musi szukać dalej. Min-Jae chce zostać w Bayernie

AC Milan jest aktywny podczas zimowego okienka transferowego. Mediolański klub zdążył już sprowadzić Niclasa Fullkruga, wzmacniając tym samym formację ofensywną. Na tym jednak plany włoskiego giganta się nie kończą, ponieważ Massimiliano Allegri liczy również na zwiększenie rywalizacji w linii obrony. Z tego względu na radarze włoskiego giganta znalazł się Kim Min-Jae, który od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najbardziej solidnych stoperów w Europie.

Wszystko wskazuje jednak na to, że transfer 29-letniego Koreańczyka do Mediolanu nie dojdzie do skutku. Jak poinformował Ekrem Konur, rosły stoper nie planuje zmiany otoczenia w styczniu. Kim chce pozostać w Bayernie Monachium i walczyć o miejsce w podstawowym składzie niemieckiego zespołu. Taka decyzja zawodnika sprawia, że AC Milan będzie musiał skierować swoją uwagę na inne nazwiska, poszukując alternatywnego wzmocnienia defensywy.

Kim Min-Jae występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2023 roku, gdy trafił na Allianz Arenę z SSC Napoli za 50 milionów euro. Wcześniej reprezentował m.in. Fenerbahce Stambuł, Beijing Guoan oraz Jeonbuk Hyundai Motors. W obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań i zanotował jedną asystę. W swojej karierze sięgał po mistrzostwa Włoch oraz Niemiec. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro.