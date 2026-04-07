Liverpool zarzucił sieć na gwiazdę Juventusu. To byłby hitowy ruch

Khephren Thuram celem transferowym Liverpoolu

Liverpool kompletnie zawodzi w obecnym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że angielski klub będzie bardzo aktywny podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Włodarze z Anfield Road planują wzmocnić skład zespołu The Reds, aby w kolejnej kampanii drużyna Czerwonych ponownie mogła walczyć o najwyższe cele. Priorytetem ma być podniesienie jakości w kilku kluczowych formacjach.

Niewykluczone, że Liverpool zwiększy rywalizację między innymi na pozycji środkowego pomocnika. Ma to również związek z niepewną przyszłością Dominika Szoboszlaia oraz Alexisa Mac Allistera, którzy według mediów znajdują się na radarze Realu Madryt.

Jak podaje Ekrem Konur, następcą jednego z nich może zostać Khephren Thuram z Juventusu. Angielski klub wykazuje poważne zainteresowanie 25-letnim Francuzem, którego sytuację monitorują również Arsenal oraz Chelsea.

Thuram przeniósł się do Turynu w lipcu 2024 roku z OGC Nice za kwotę przekraczającą 20 milionów euro. Od tego czasu w barwach ekipy Starej Damy rozegrał 90 spotkań, w których zdobył osiem bramek i zanotował dwanaście asyst. Aktualna wartość rynkowa środkowego pomocnika, według serwisu „Transfermarkt”, wynosi około 40 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co może znacząco utrudnić ewentualne negocjacje transferowe.