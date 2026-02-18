Khephren Thuram w niedalekiej przyszłości może Juventus. Francuz może wylądować w Premier League, ponieważ znalazł się na celownikach Manchesteru United oraz Liverpoolu - informuje "TEAMtalk".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Manchester United i Liverpool powalczą o Khephrena Thurama

Khephren Thuram w 2024 roku spełnił marzenie swojego ojca – Liliana. Reprezentant Francji dołączył do Juventusu z OGC Nice za kwotę ponad 20 milionów euro. Dziś wartość rynkowa pomocnika jest zdecydowanie wyższa. 24-latek jest kluczowym piłkarzem Starej Damy, stanowiąc o jej sile. Nieprzypadkowo wychowankiem AS Monaco zaczynają się interesować giganci europejskiego futbolu.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Khephren Thuram może obrać kurs na Premier League. Jak się okazuje, Francuz może być tym samym bohaterem wielkiego transferu. Zawodnik Juventusu znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań zarówno Manchesteru United jak i Liverpoolu.

Oba angielskie zespoły poszukują wzmocnień w środku pola. Khephren Thuram jest dla nich bardzo ciekawą opcją. Francuz wciąż jest młodym zawodnikiem, w którym drzemie olbrzymie potencjał. Piłkarz Starej Damy na dodatek zebrał już odpowiednie doświadczenie z gry na wysokim poziomie, więc może być to kolejny kluczowy czynnik. Czas pokaże, czy 24-latek trafi na boiska Premier League.

Khephren Thuram w trwającej kampanii rozegrał 32 spotkania w koszulce Juventusu. Reprezentant Trójkolorowych zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się trzema asystami.