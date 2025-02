De Bruyne nie porozumiał się z klubem. Man City czeka na decyzję

Associated Press / CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne i Pep Guardiola

San Diego daleko od porozumienia z gwiazdą Man City

Manchester City ma w swoich szeregach Kevina De Bruyne od sierpnia 2015 roku. Reprezentant Belgii został wówczas sprowadzony z Wolfsburga za 76 mln euro. Doświadczony zawodnik przez lata stał się jednym z najlepszych rozgrywających na świecie i odegrał kluczową rolę w sukcesach drużyny Pepa Guardioli.

Mimo wcześniejszych spekulacji, San Diego nie poczyniło żadnych postępów w sprawie transferu De Bruyne. Klub z Kalifornii prowadził wstępne rozmowy z otoczeniem Belga, jednak na ten moment żadna umowa nie jest bliska realizacji. San Diego od kilku miesięcy pozostaje w kontakcie z przedstawicielami pomocnika, którego kontrakt na Etihad wygasa w czerwcu.

Warto dodać, że De Bruyne wciąż może przedłużyć kontrakt z Man City, ale największe zainteresowanie pochodzi obecnie z Major League Soccer oraz klubów z Arabii Saudyjskiej. Pomocnik ma możliwość negocjowania umowy z zagranicznymi klubami zgodnie z zasadami Premier League, ale jak dotąd nie podjął żadnej decyzji.

Sam zawodnik preferuje przenosiny do Stanów Zjednoczonych zamiast do Arabii Saudyjskiej. De Bruyne w barwach The Citizens łącznie rozegrał 408 spotkań, zdobywając 105 bramek i notując 173 asysty. Podczas kariery grał m.in. w Chelsea, Werderze Brema czy też KRC Genk.