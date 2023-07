Franck Kessie nie uda się z FC Barceloną na tournee po Stanach Zjednoczonych. Klub chce rozstać się z pomocnikiem, co nie będzie łatwe. Jego priorytetem jest transfer do Premier League i czeka na oferty z tamtejszych ekip.

Franck Kessie może tego lata wyprowadzić się z Camp Nou

FC Barcelona z chęcią pożegnałaby pomocnika, który generuje zbędne koszty

Iworyjczyk nie pojedzie na tournee po Stanach Zjednoczonych

Duma Katalonii pozbędzie się zbędnego zawodnika?

Franck Kessie trafił do Katalonii w 2022 roku. Jego debiutancki sezon nie był zbyt udany. Xavi Hernandez traktował go jako głębokiego rezerwowego, który do pierwszej jedenastki trafiał jedynie w przypadku poważnych braków kadrowych. Przed kolejną kampanią FC Barcelona chciałaby rozstać się z pomocnikiem, który nie prezentuje wystarczającej jakości i generuje spore koszty.

Z tego właśnie powodu Iworyjczyk nie uda się z drużyną na przedsezonowe tournee po Stanach Zjednoczonych. Klub ma nadzieję, że w tym czasie uda się sfinalizować jego sprzedaż. Nie będzie o nią łatwo, gdyż decydujące słowo należy do samego piłkarza, który zamarzył sobie grę w Premier League.

Na ten moment Kessie otrzymał jedynie ofertę z Arabii Saudyjskiej. Gwarantowałaby mu duże zarobki, a FC Barcelonie około 20 milionów euro za finalizację transakcji. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej nie jest jednak zainteresowany tym ruchem, gdyż woli kontynuować karierę na najwyższym europejskim poziomie.

Brak obecności Kessiego na tournee sprawia, że sztab szkoleniowy nie wiąże z nim żadnych nadziei. Rozstanie wydaje się nieuniknione.

