Kepa szuka regularnej gry. Odchodzi z Chelsea

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa trafi do ligowego rywala Chelsea

Najdroższy bramkarz świata zmienia klubowe barwy. Przynajmniej na rok. Kepa Arrizabalaga w lecie 2018 roku za 80 milionów euro zamienił Athletic Bilbao na Chelsea i tym samym zapewnił sobie miejsce w historii futbolu. Teraz 13-krotny reprezentant Hiszpanii po raz drugi opuszcza Stamford Bridge i znowu robi to na zasadzie wypożyczenia.

W poprzednim sezonie 29-latek zakładał koszulkę Realu Madryt. Przez dłuższy czas Kepa miał nadzieję na pozostanie w szeregach Królewskich, ale jego przyszłość zależała od sytuacji Andrija Łunina, Ostatecznie Ukrainiec nie opuścił Santiago Bernabeu i tym samym zamknął Hiszpanowi drogę do Madrytu.

W poszukiwaniu regularnej gry Kepa przenosi się do Bournemouth. Na Vitality Stadium spędzi ten sezon, po czym wróci do Chelsea. Wisienki nie zapewniły sobie opcji wykupu brakarza, którego kontrakt z The Blues obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. – Cieszymy się, że możemy sprowadzić zawodnika kalibru Kepy do Bournemouth. Wiedzieliśmy o jego dostępności i chętnie skorzystaliśmy z okazji, by sprowadzić go do klubu na zasadzie wypożyczenia – stwierdził Neill Blake, dyrektor wykonawczy The Cherries.