Barcelona chce wypożyczyć napastnika. To może być hit transferowy

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nicolas Jackson łączony z Barceloną

FC Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem w letnim oknie transferowym. Robert Lewandowski może mieć wkrótce rywala o miejsce w składzie katalońskiego giganta. Jak podaje Fichajes.net, na radarze działaczy Dumy Katalonii znalazł się Nicolas Jackson, który od dwóch lat reprezentuje barwy Chelsea.

Senegalski snajper może dołączyć na Camp Nou w ramach rocznego wypożyczenia. Dla Barcelony, która wciąż zmaga się z ograniczeniami finansowymi i nie może pozwolić sobie na kosztowne transfery, przeprowadzka 24-letniego Jacksona jest atrakcyjną opcją. Piłkarz znajduje się również w kręgu zainteresowań Milanu.

Latem do klubu ze Stamford Bridge trafili Liam Delap, Joao Pedro oraz Jamie Gittens, co może znacząco ograniczyć szanse Senegalczyka na regularną grę pod wodzą Enzo Mareski. Otoczenie zawodnika bada już możliwości transferu, a wypożyczenie staje się coraz bardziej realne.

Nicolas Jackson dołączył do The Blues dwa lata temu z Villarreal za 37 milionów euro. W minionym sezonie Senegalczyk zdobył 13 bramek i dorzucił pięć asyst w 33 spotkaniach. Kontrakt 24-latka w Chelsea obowiązuje aż do czerwca 2033 roku.