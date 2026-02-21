Manchester United zainteresował się niemieckim talentem

Kennet Eichhorn uchodzi za jeden z największych talentów w niemieckiej piłce. Do wyścigu o podpis 16-letniego pomocnika dołączył Manchester United - czytamy w gazecie BILD.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kennet Eichhorn

Kennet Eichhorn przykuł uwagę Manchesteru United

Kennet Eichhorn pokazuje się z bardzo dobrej strony na boiskach 2. Bundesligi. Zaledwie 16-letni pomocnik, mimo młodego wieku, regularnie występuje na seniorskim poziomie i nie boi się rywalizacji ze starszymi zawodnikami. Nic więc dziwnego, że piłkarz Herthy Berlin znajduje się pod obserwacją czołowych europejskich klubów. Niewykluczone, że młodzieżowy reprezentant Niemiec już wkrótce wykona kolejny krok naprzód w swojej karierze.

Jak informuje dziennik „BILD”, jednym z gigantów zainteresowanych sprowadzeniem Eichhorna jest Manchester United. Czerwone Diabły widzą w nim przyszłościowe wzmocnienie środka pola i zawodnika, który przez wiele lat mógłby stanowić o sile zespołu Red Devils.

Anglicy będą jednak musieli stoczyć poważną batalię transferową, ponieważ sytuację mierzącego 186 centymetrów pomocnika monitorują także Bayern Monachium oraz Real Madryt.

Eichhorn, który obecnie pauzuje z powodu urazu, w bieżącym sezonie rozegrał 15 spotkań oraz zdobył 1 bramkę. Jest wychowankiem Herthy i całą dotychczasową karierę spędził w berlińskim klubie, a w połowie 2025 roku został włączony do pierwszej drużyny. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Rosnące zainteresowanie może jednak sprawić, że wkrótce stanie się on bohaterem głośnego transferu.