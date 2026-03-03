Kenan Yildiz nadal rozchwytywany. Niedawno przedłużył kontrakt

Kenan Yildiz niedawno przedłużył kontrakt z Juventusem do 30 czerwca 2030 roku. Mimo to turecki skrzydłowy nadal wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Przyglądają mu się giganci z Anglii oraz Hiszpanii - podaje Ekrem Konur.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Angielscy i hiszpańscy giganci wciąż obserwują Kenana Yildiza

Kenan Yildiz kilka tygodni temu przedłużył kontrakt z Juventusem. 20-letni skrzydłowy podpisał nową, długoterminową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku. Turyński klub zagwarantował mu znaczącą podwyżkę w nagrodę za bardzo dobre występy w ostatnich miesiącach. Wydawało się, że w ten sposób definitywnie ucięte zostaną wszelkie spekulacje dotyczące przyszłości młodego ofensywnego zawodnika.

Jednak nic bardziej mylnego. Według informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura, Yildiz nadal wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Potentaci z Premier League oraz La Ligi nie przejęli się tym, że zawodnik odświeżył swój kontrakt z obecnym pracodawcą. Wśród klubów obserwujących jego sytuację wymienia się Real Madryt, Barcelonę, Chelsea oraz Arsenal.

Yildiz trafił do Turynu w połowie 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Bayern Monachium, a rok później awansował do pierwszego zespołu Juventusu. Do tej pory rozegrał 121 spotkań, zdobył 25 bramek i zanotował 19 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-krotnego reprezentanta Turcji na około 75 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych młodych piłkarzy w Europie.