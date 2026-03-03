Kenan Yildiz nadal rozchwytywany. Niedawno przedłużył kontrakt

13:01, 3. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Kenan Yildiz niedawno przedłużył kontrakt z Juventusem do 30 czerwca 2030 roku. Mimo to turecki skrzydłowy nadal wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Przyglądają mu się giganci z Anglii oraz Hiszpanii - podaje Ekrem Konur.

Kenan Yildiz
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Angielscy i hiszpańscy giganci wciąż obserwują Kenana Yildiza

Kenan Yildiz kilka tygodni temu przedłużył kontrakt z Juventusem. 20-letni skrzydłowy podpisał nową, długoterminową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku. Turyński klub zagwarantował mu znaczącą podwyżkę w nagrodę za bardzo dobre występy w ostatnich miesiącach. Wydawało się, że w ten sposób definitywnie ucięte zostaną wszelkie spekulacje dotyczące przyszłości młodego ofensywnego zawodnika.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jednak nic bardziej mylnego. Według informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura, Yildiz nadal wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Potentaci z Premier League oraz La Ligi nie przejęli się tym, że zawodnik odświeżył swój kontrakt z obecnym pracodawcą. Wśród klubów obserwujących jego sytuację wymienia się Real Madryt, Barcelonę, Chelsea oraz Arsenal.

Yildiz trafił do Turynu w połowie 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Bayern Monachium, a rok później awansował do pierwszego zespołu Juventusu. Do tej pory rozegrał 121 spotkań, zdobył 25 bramek i zanotował 19 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-krotnego reprezentanta Turcji na około 75 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych młodych piłkarzy w Europie.