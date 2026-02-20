Chelsea zarzuciła sieć na japońskiego snajpera. Jest skuteczny w lidze belgijskiej

Chelsea może zakontraktować nowego napastnika w letnim oknie transferowym. Jak informuje serwis SportsBoom.com, na radar londyńskiego klubu trafił Keisuke Goto.

Alessandro Garofalo / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Keisuke Goto na radarze Chelsea

Chelsea niemal w każdym okienku transferowym dokonuje zmian w swoim składzie i nie inaczej powinno być również najbliższego lata. Włodarze londyńskiego klubu planują zwiększyć jakość w drużynie prowadzonej przez Liama Roseniora. Niewykluczone, że na Stamford Bridge wyląduje nowy napastnik, ponieważ w kadrze ekipy The Blues brakuje klasycznej „dziewiątki”, gwarantującej regularne bramki i fizyczną obecność w polu karnym.

Dlatego Chelsea uważnie monitoruje rynek w poszukiwaniu odpowiedniego zawodnika. Jak poinformował w piątkowy wieczór brytyjski serwis „SportsBoom.com”, jednym z kandydatów do przeprowadzki do zachodniego Londynu jest między innymi Keisuke Goto.

To nieoczywisty wybór, zważywszy że 20-letni Japończyk występuje obecnie w barwach belgijskiego Sint-Truidense VV. Warto dodać, iż jego rozwój śledzi również Tottenham Hotspur, co może zwiastować transferową rywalizację.

Dwukrotny reprezentant Japonii przeniósł się do Beneluksu w styczniu 2024 roku, trafiając najpierw do akademii Anderlechtu Bruksela. Z czasem zadebiutował w pierwszym zespole, a przed obecnym sezonem został wypożyczony do Sint-Truidense VV. W 25 spotkaniach trwającej kampanii zdobył 12 bramek i zanotował cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na mniej więcej 3,5 miliona euro.