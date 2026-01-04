Zdolny pomocnik wybrał Real. Liczy na transfer do Madrytu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kees Smit chce przejść do Realu Madryt

Real Madryt planuje podczas letniego okienka transferowego wzmocnić linię środkową i sprowadzić nowego pomocnika. Stołeczny klub uważnie monitoruje rynek, szukając piłkarza, który podniesie jakość gry w kluczowej formacji. W ostatnich miesiącach z przeprowadzką na Santiago Bernabeu byli łączeni między innymi Vitinha, Bruno Fernandes oraz Ruben Neves, jednak żaden z tych transferów najpewniej nie zostanie sfinalizowany.

Wicemistrzowie La Ligi coraz częściej skłaniają się bowiem ku opcji pozyskania młodszego zawodnika, mogącego stanowić o sile drużyny przez wiele lat. W ten profil idealnie wpisuje się Kees Smit, który znajduje się na szczycie listy życzeń Realu Madryt.

Jak informuje Ekrem Konur, sam piłkarz byłby zainteresowany kontynuowaniem kariery na Santiago Bernabeu. Transfer 19-letniego Holendra jest więc bardzo realny, choć Królewscy musieliby zapłacić za gwiazdę Alkmaaru nawet 60-75 milionów euro.

Smit wylądował również na radarach Barcelony, Bayernu Monachium, Chelsea oraz Manchesteru United, więc konkurencja jest spora. W Eredivisie rozegrał dotąd 34 mecze, zdobywając 2 bramki i notując 2 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Holandii na mniej więcej 22 miliony euro, aczkolwiek AZ Alkmaar liczy na znacznie większy zarobek. Niewykluczone, że mierzący 185 centymetrów pomocnik wkrótce zadebiutuje w seniorskiej kadrze pod wodzą Ronalda Koemana.