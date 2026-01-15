Liverpool określił główny cel transferowy. Powalczy z Realem Madryt

Kees Smit jest głównym celem Liverpoolu na letnie okienko transferowe. W wyścigu o podpis 19-letniego pomocnika uczestniczy także Real Madryt - informuje Ekrem Konur.

Kees Smit może przeprowadzić się do Liverpoolu

Kees Smit to jeden z najlepiej zapowiadających się pomocników młodego pokolenia w Europie. 19-letni Holender robi prawdziwą furorę na boiskach Eredivisie w barwach AZ Alkmaar, imponując dojrzałością, wizją gry oraz spokojem w rozegraniu. Jego świetna postawa nie przechodzi bez echa wśród skautów największych klubów Starego Kontynentu. Niemal wszystkie czołowe europejskie marki monitorują rozwój utalentowanego zawodnika, widząc w nim piłkarza o ogromnym potencjale.

Jednym z zespołów najmocniej zainteresowanych pozyskaniem Smita jest Liverpool. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, klub z Anfield Road uznał perspektywicznego Holendra za swój główny cel transferowy na lato 2026 roku.

AZ Alkmaar zdaje sobie sprawę, że może zarobić fortunę na sprzedaży swojej perełki, dlatego do rozmów zaangażowany został super-agent, Jorge Mendes. Jego zadaniem będzie wynegocjowanie jak najwyższej kwoty. Zawodnikiem, którego wycenia się obecnie na około 45-50 milionów euro, poważnie interesuje się także m.in. Real Madryt.

Wychowanek AZ Alkmaar ma na koncie 35 występów w Eredivisie, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Kontrakt zdolnego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Młodzieżowy reprezentant Holandii coraz głośniej puka do drzwi seniorskiej kadry narodowej. Potencjalny debiut pod wodzą Ronalda Koemana oraz udział w tegorocznych mistrzostwach świata jeszcze bardziej podniósłby jego wartość rynkową.