Karim Adeyemi, który na co dzień występuje w Borussii Dortmund, ponownie przykuł uwagę szukającego wzmocnień składu Arsenalu - dowiedział się serwis Fichajes.net.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Arsenal znowu myśli o pozyskaniu Karima Adeyemiego

Arsenal podczas trwającego letniego okienka transferowego postawił sobie za główny cel poważne wzmocnienie swojej linii ataku. W minionym sezonie formacja ofensywna była bowiem najsłabszym punktem drużyny Kanonierów. Miało to związek z poważnymi kontuzjami Bukayo Saki, Kaia Havertza oraz Gabriela Jesusa. Doszło nawet do takiej sytuacji, że trener zespołu The Gunners – Mikel Arteta – na pozycji środkowego napastnika musiał stawiać na Mikela Merino, który jest przecież nominalnym pomocnikiem.

W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Emirates Stadium byli łączeni tacy atakujący jak Benjamin Sesko, Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Rodrygo czy Nico Williams. Jak poinformował hiszpański portal „Fichajes.net”, Arsenal wciąż przeczesuje rynek w poszukiwaniu zawodników, którzy będą najlepiej pasowali do stylu gry preferowanego przez szkoleniowca wicemistrzów Premier League. Takim piłkarzem może być Karim Adeyemi, którego nazwisko ponownie trafiło na stół w biurach przy Emirates Stadium.

Londyńczycy już kilka miesięcy temu zwrócili uwagę na skrzydłowego Borussii Dortmund, ale wówczas strony nie znalazły porozumienia. Być może inaczej będzie tego lata, gdy Arsenal planuje sięgnąć głębiej do kieszeni. Ośmiokrotny reprezentant Niemiec z powodzeniem występuje w barwach zespołu BVB od lipca 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Signal Iduna Park za 30 milionów euro z Red Bulla Salzburg. W poprzedniej kampanii Karim Adeyemi rozegrał 39 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył 9 asyst.

Aktualna wartość rynkowa niemieckiego gwiazdora wynosi 45 milionów euro.