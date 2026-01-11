Man United osłabi ligowego rywala? Zarzucił sieć na skrzydłowego

Kaoru Mitoma od kilku sezonów uchodzi za czołowego skrzydłowego w Premier League. Jego dobra forma nie umknęła uwadze Manchesteru United, który nie wyklucza sprowadzenia reprezentanta Japonii - donosi brytyjski serwis TEAMtalk.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Kaoru Mitoma zwrócił uwagę Manchesteru United

Manchester United przechodzi przez trudny czas. Niesatysfakcjonujące wyniki zespołu Czerwonych Diabłów poskutkowały bowiem zwolnieniem Rubena Amorima. Tymczasowym trenerem drużyny Red Devils został Darren Fletcher, jednak wkrótce jego miejsce może zająć Ole Gunnar Solskjaer. Norweski szkoleniowiec ma opiekować się ekipą z Old Trafford przynajmniej do końca sezonu.

Angielski klub liczy na szybkie uspokojenie sytuacji sportowej, a priorytetem jest odbudowa formy drużyny. W międzyczasie włodarze Manchesteru United bacznie monitorują rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień składu.

Jak donosi w niedzielę brytyjski portal „TEAMtalk”, Czerwone Diabły obserwują sytuację skrzydłowego Brighton & Hove Albion – Kaoru Mitomy. Taka transakcja jest bardziej prawdopodobna latem niż zimą. United widzi w Japończyku profil idealny do gry skrzydłami. Warto dodać, że Mitomą interesuje się również Tottenham Hotspur.

29-krotny reprezentant Japonii z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Seagulls od sierpnia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Amex Stadium za 3 miliony euro z Kawasaki Frontale. W swoim CV posiada także Royale Union Saint-Gilloise oraz Tsukuba University. Kaoru Mitoma na boiskach Premier League rozegrał łącznie 99 spotkań, zdobył 22 bramki i zanotował 18 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro.