Kane powiedział „tak” gigantowi! Dla tego klubu opuści Bayern

Harry Kane jest otwarty na zmianę klubu latem przyszłego roku. Jak donosi El Nacional napastnik z chęcią zostanie piłkarzem FC Barcelony. W Katalonii ma zastąpić Roberta Lewandowskiego.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zgodził się na transfer do FC Barcelony

FC Barcelona latem przyszłego roku poświęci całą uwagę na transfer nowego napastnika. Jest to spowodowane faktem, że Robert Lewandowski prawdopodobnie opuści klub po wygaśnięciu kontraktu. Obecna umowa obowiązuje tylko do końca sezonu 2025/26.

Oczywiście na pozycji numer dziewięć Hansi Flick może skorzystać z Ferrana Torresa. Chociaż hiszpański piłkarz cieszy się jego zaufaniem, to włodarze klubu z Camp Nou chcą mieć w zespole napastnika ze światowego topu. Dlatego też już teraz obserwują poszczególnych graczy. Na liście życzeń jest m.in. Julian Alvarez, który jest niezadowolony z czasu spędzonego w Atletico Madryt. Opcją dla Blaugrany ma być również Erling Haaland, lecz w tym przypadku transfer byłby trudny do sfinalizowania ze względu na finanse.

Najbardziej realną opcją wydaje się Harry Kane, o czym donosi El Nacional. Ich zdaniem w realizacji transferu ma pomóc klauzula odstępnego, która będzie aktywna od 1 lipca przyszłego roku. Od tego dnia Anglik będzie do wzięcia za 65 milionów euro.

Źródło informuje, że Kane byłby zachwycony możliwością dołączenia do FC Barcelony. Choć jest szczęśliwy w Bayernie, to uważa, że projekt w Hiszpanii kierowany przez Hansiego Flicka wydaje się interesujący. Co więcej, gwarantuje mu walkę o triumf w Lidze Mistrzów. 32-latek jeśli otrzyma taką propozycję, zgodzi się zostać następcą Roberta Lewandowskiego w Barcelonie.