Kane spotkał się z Bayernem. Gigant przedstawił swój plan

Harry Kane ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do czerwca 2027 roku. Klub już działa nad jego przedłużeniem, tak aby wykluczyć zagrożenie - informuje "Kicker".

fot. imageBROKER.com Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern działa w sprawie Kane’a. Nowy kontrakt kwestią czasu

Bayern Monachium w tym sezonie pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Niemiec, a do tego jest uważany za jednego z faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów. Ekipa Vincenta Kompany’ego zachwyca kibiców atrakcyjną i ofensywną grą. Liderem drużyny jest oczywiście Harry Kane, który strzela gola za golem, a do tego ciężko pracuje na całej długości i szerokości boiska.

Dyspozycja Anglika została dostrzeżona przez innych europejskich gigantów, którzy są gotowi zrobić wiele, byle tylko go pozyskać. O potencjalnym powrocie Kane’a do Premier League mówiło się od kilku miesięcy, bowiem jego transfer zaplanował Manchester United. Do gry włącza się także Barcelona, która widzi w nim idealnego następcę Roberta Lewandowskiego. Problem w tym, że Bayern nie chce go sprzedawać, a i on sam dobrze czuje się na Allianz Arena.

O odejściu Kane’a w tej chwili nie ma mowy. Zamiast tego, strony zbliżają się do porozumienia w sprawie nowej umowy. Obecna obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale klubowi zależy na tym, by dogadać się jak najszybciej. „Kicker” potwierdza, że doszło już do rozmów w tej kwestii, które niebawem będą kontynuowane. Bayern pragnie zatrzymać go na kolejne lata.

A first informal exchange with Harry Kane has already taken place over a new contract, with concrete talks expected to follow soon. Bayern want to extend Kane's contract beyond 2027. Regardless of the Englishman, Bayern want clarity in the striker position. The club is on the… pic.twitter.com/kXiEPDMhGi — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 12, 2026

W Monachium mają przekonanie, że Kane’a stać na liderowanie w ofensywie jeszcze przez kolejne kilka sezonów. Obecna kampania przyniosła mu już 31 trafień we wszystkich rozgrywkach.