Kane spotkał się z Bayernem. Gigant przedstawił swój plan

Bayern działa w sprawie Kane’a. Nowy kontrakt kwestią czasu
Bayern Monachium w tym sezonie pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Niemiec, a do tego jest uważany za jednego z faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów. Ekipa Vincenta Kompany’ego zachwyca kibiców atrakcyjną i ofensywną grą. Liderem drużyny jest oczywiście Harry Kane, który strzela gola za golem, a do tego ciężko pracuje na całej długości i szerokości boiska.
Dyspozycja Anglika została dostrzeżona przez innych europejskich gigantów, którzy są gotowi zrobić wiele, byle tylko go pozyskać. O potencjalnym powrocie Kane’a do Premier League mówiło się od kilku miesięcy, bowiem jego transfer zaplanował Manchester United. Do gry włącza się także Barcelona, która widzi w nim idealnego następcę Roberta Lewandowskiego. Problem w tym, że Bayern nie chce go sprzedawać, a i on sam dobrze czuje się na Allianz Arena.
O odejściu Kane’a w tej chwili nie ma mowy. Zamiast tego, strony zbliżają się do porozumienia w sprawie nowej umowy. Obecna obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale klubowi zależy na tym, by dogadać się jak najszybciej. „Kicker” potwierdza, że doszło już do rozmów w tej kwestii, które niebawem będą kontynuowane. Bayern pragnie zatrzymać go na kolejne lata.
W Monachium mają przekonanie, że Kane’a stać na liderowanie w ofensywie jeszcze przez kolejne kilka sezonów. Obecna kampania przyniosła mu już 31 trafień we wszystkich rozgrywkach.