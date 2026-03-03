Harry Kane kuszony astronomicznymi pieniędzmi. Oferują mu fortunę

Bayern Monachium chce jak najszybciej przedłużyć kontrakt z Harrym Kanem, ponieważ angielski napastnik jest kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej - podaje Fabrizio Romano.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kluby z Arabii Saudyjskiej polują na Harry’ego Kane’a

Harry Kane od wielu sezonów należy do grona najlepszych napastników w Europie. 32-letni snajper aktualnie z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium. Jego kontrakt obowiązuje jednak tylko do 30 czerwca 2027 roku, co już teraz rodzi pytania o dalszą przyszłość kapitana reprezentacji Anglii. Władze bawarskiego giganta oczywiście chcą jak najszybciej przedłużyć umowę ze swoją gwiazdą, tym bardziej że wokół zawodnika narasta coraz większe zainteresowanie ze strony zagranicznych klubów.

Jak informuje Fabrizio Romano, chęć zakontraktowania Kane’a wykazują zarówno drużyny z Saudi Pro League, jak i wybrane zespoły z Premier League. Kluby z Arabii Saudyjskiej są gotowe zaoferować mu astronomiczne wynagrodzenie. Anglik jest łączony między innymi z Al-Hilal, Al-Ittihad oraz Al-Ahli. Mimo to najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje przedłużenie umowy i kontynuowanie kariery w Monachium.

Kane przywdziewa koszulkę drużyny Die Roten od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 95 milionów euro z Tottenhamu Hotspur. W obecnym sezonie rozegrał 37 meczów, zdobył 45 bramek i zanotował 5 asyst, potwierdzając swoją klasę strzelecką. Serwis „Transfermarkt” wycenia gwiazdora na około 65 milionów euro.