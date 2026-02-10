Kane marzeniem gigantów. Przygotowali ofertę dla gwiazdy Bayernu

Harry Kane nie ukrywa, że chce zostać w Bayernie Monachium. Mimo to o napastniku marzą kluby z Arabii Saudyjskiej. Jak donosi Kicker, jedna z drużyn przygotowała ofertę kontraktu dla 32-latka. Latem będzie aktywna klauzula odejścia.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane dostanie ofertę kontraktu z Arabii Saudyjskiej

Harry Kane należy do grona najlepszych napastników na świecie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej klubów spogląda na Anglika w kontekście letniego okna transferowego. Wszyscy wiedzą, że w nadchodzące lato w kontrakcie piłkarza aktywuje się klauzula odstępnego. Zainteresowane drużyny będą mogły go pozyskać za ok. 60 milionów euro.

Ostateczna decyzja będzie należeć do samego Kane’a. To Anglik będzie decydował, czy chce zostać w Bayernie Monachium, czy zmienić otoczenie. Warto dodać, że obecny kontrakt zawodnika z Bawarczykami obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Kicker informuje, że do walki o reprezentanta Anglii włączyły się kluby z Arabii Saudyjskiej. Przynajmniej jedna z tamtejszych drużyn przygotowała ofertę dla króla strzelców Bundesligi. Najwięcej mówi się o dwóch zespołach: Al-Ahli i Al-Ittihad.

Trudno jednak spodziewać się, że Kane opuści Bayern Monachium. Zarówno piłkarz, jak i klub wyrazili chęć dalszej współpracy, a co za tym idzie, przedłużenie umowy. Nie tak dawno doświadczony napastnik zdradził, że wkrótce rozpoczną się rozmowy nt. nowej umowy.

Kane gra w Bayernie od lipca 2023 roku. Die Roten zapłacili za niego ok. 95 milionów euro. Łącznie w tym czasie zdobył aż 123 gole w 129 meczach. Wcześniej przez lata był gwiazdą Tottenhamu, gdzie występował od 2004 roku, wliczając w to drużyny młodzieżowe. W tym sezonie ma na swoim koncie 38 goli i 5 asyst w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach.