Kane faworytem Barcelony! Oto warunek transferu

Harry Kane wyrasta na faworyta, jeśli chodzi o miano następcy Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona wierzy, że transfer latem będzie możliwy. Jak podaje Mundo Deportivo, warunkiem jest odejście Polaka.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane może trafić do Barcelony, ale Lewandowski musi odejść

FC Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem, ponieważ latem przyszłego roku wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego. Kwestia przyszłości reprezentanta Polski nie została jeszcze wyjaśniona. Na ten moment może zarówno zostać w klubie, jak i przedłużyć umowę. Duma Katalonii chce być jednak przygotowana na każdy scenariusz.

Nawet jeśli Lewandowski zostanie na Spotify Camp Nou, to i tak jednym z głównych celów w letnim oknie transferowym będzie sprowadzenie napastnika. Natomiast w przypadku odejścia Barcelona może postawić na jedną z najlepszych dziewiątek na świecie.

Z informacji podanych przez Mundo Deportivo wynika, że Harry Kane to całkiem realna opcja dla klubu. Dział odpowiedzialny za finanse uważa, że transfer Anglika byłby możliwy. Sprawę ułatwia klauzula odstępnego, która wynosi jedynie 65 milionów euro. Niemniej jednak jest to uzależnione od odejścia Lewandowskiego. 37-latek mocno obciąża limit wynagrodzeń FC Barcelony.

Ostateczna decyzja, o tym, kto będzie głównym celem na lato, nie została jeszcze podjęta. Natomiast pierwsze wiążące decyzje mogą zapaść już w styczniu. Oprócz nowego napastnika w klubie szukają również lewego obrońcy, a faworytem wydaje się Alex Grimaldo.