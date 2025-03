Juventus zmienia strategię! Odpuszcza Zirkzee i rusza po inną gwiazdę

Juventus zmienia swoje cele transferowe, by wzmocnić atak. Według calciomercato.com zamiast Joshuy Zirkzee z Manchesteru United, klub znów poważnie interesuje się Victorem Osimhenem i to na niego ma postawić latem.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Juventus porzuca transfer Zirkzee i stawia na Osimhena

Juventus zaczyna klarować plany na kolejny sezon, odchodząc od dotychczasowej koncepcji Thiago Motty. Trener preferował napastników wszechstronnych, takich jak Joshua Zirkzee, którego prowadził w Bologni. Holender zaliczył w zeszłym sezonie świetny okres, zdobywając 11 goli i pomagając drużynie awansować do Ligi Mistrzów, ale po transferze do Manchesteru United wyraźnie obniżył loty. Słaba forma Zirkzee spowodowała nawet brak powołania do reprezentacji Holandii przez Ronalda Koemana.

Tymczasem Juventus szuka teraz napastnika zgodnie z filozofią Massimiliano Allegriego, który przede wszystkim zagwarantuje wiele goli. Z tego względu klub znów zainteresował się Victorem Osimhenem. Nigeryjczyk, będący obecnie na wypożyczeniu z Napoli w Galatasaray, notuje rewelacyjny sezon, strzelając 26 goli w 30 meczach. Jego przyszłość jednak wciąż zależy od decyzji Napoli.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Dyrektor sportowy Juventusu, Cristiano Giuntoli, jest gotów zrobić wiele, by sprowadzić Osimhena do Turynu. Nawet jeśli będzie to oznaczało rezygnację z Dusana Vlahovicia i Randala Kolo Muaniego, którego przyszłość w Juventusie i tak stoi pod dużym znakiem zapytania. Szczególnie, jeśli drużyna nie wywalczy awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Choć Napoli faktycznie jest zainteresowane obrońcą Juventusu Federico Gattim, to zdaniem włoskich mediów negocjacje w jego sprawie nie będą powiązane z transferem Osimhena. Giuntoli, znający dobrze realia klubu Aurelio De Laurentiisa, wie, że musi osobno uzgodnić warunki transferu nigeryjskiego snajpera.