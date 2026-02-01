Juventus chce jak najszybciej pozyskać nowego napastnika. Jak się okazuje, na ich celownik trafił Mauro Icardi. Zawodnik Galatasaray otrzymał ofertę 1,5 rocznego kontraktu - informuje Ekrem Konur.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Maurio Icardi wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus w ostatnich dniach zimowego okienka transferowego chce pozyskać nowego napastnika. Początkowo uwaga Starej Damy była skupiona wyłącznie na Randalu Kolo Muanim. Zawodnik jednak zostanie w Tottenhamie Hotspur, a Włosi zaczęli rozpatrywać inne opcje. Jak się okazuje, jedną z nich jest Karim Benzema.

Doświadczony Francuz jednak wcale nie musi trafić na Allianz Stadium, ponieważ Juventus ma na oku kolejną bardzo ciekawą opcję. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się były kapitan Interu Mediolan. A jest nim oczywiście Mauro Icardi, który na co dzień reprezentuje barwy Galatasaray.

Turecki dziennikarz zdradził, że argentyński snajper otrzymał już propozycję kontraktu od Juventusu. Umowa między stronami miałaby obowiązywać przez 1,5 roku. Na ten moment nie znamy więcej szczegółów w tej sprawie. Czas pokaże, czy Stara Dama finalnie zdecyduje się na zakup byłego zawodnika Interu Mediolan.

Mauro Icardi w obecnym sezonie rozegrał 29 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Argentyńczyk może się pochwalić niezłymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie 10 trafień, a także zaliczył dwie asysty.