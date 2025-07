Juventus zastanawia się nad przyszłością pomocnika. Możliwy jest transfer

Douglas Luiz pojawił się w ośrodku treningowym Juventusu po kilku dniach nieusprawiedliwionej nieobecności. Według "La Gazzetta dello Sport" dziś jego agenci spotkają się z władzami klubu, by omówić przyszłość pomocnika.

Douglas Luiz odejdzie z Juventusu

Douglas Luiz po kilku dniach napięcia wreszcie pojawił się w Continassie, gdzie Juventus rozpoczął przygotowania do sezonu 2025/26. Brazylijczyk nie stawił się na pierwszym treningu 23 lipca i – jak podaje „Gazzetta” – może zostać ukarany grzywną za nieusprawiedliwioną absencję.

Włoskie media informują, że dziś dojdzie do spotkania przedstawicieli piłkarza z dyrektorami Juventusu. Celem rozmów będzie ustalenie dalszych kroków zarówno pod kątem sportowym, jak i ewentualnego transferu.

Douglas Luiz znajduje się na liście graczy, których Juventus chce sprzedać, by zbilansować budżet. Klub oczekuje za niego 40 milionów euro, co pozwoliłoby uniknąć straty kapitałowej po sprowadzeniu go z Aston Villi.

Problem w tym, że pomocnik w sezonie 2024/25 rozegrał zaledwie niecałe 900 minut we wszystkich rozgrywkach, nie notując ani gola, ani asysty. Mimo to jego nazwisko pojawia się w kontekście kilku klubów z Premier League – najczęściej wymienia się West Ham, Everton, Nottingham Forest i Manchester United.

Jak informują tureckie źródła cytowane przez „Gazzettę”, do walki o Luiza dołączył też Fenerbahce. Przypadek? Niekoniecznie. Dyrektor sportowy klubu z Turcji, Devin Ozek, ma wkrótce pojawić się we Włoszech, co może zwiastować początek rozmów.

Dla Juventusu sprzedaż Douglasa Luiza jest jednym z kluczowych elementów letniego okna. Jeśli uda się znaleźć odpowiedniego nabywcę, Bianconeri będą mogli zwiększyć swoje możliwości transferowe przed rozpoczęciem nowego sezonu.

