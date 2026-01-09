Juventus zarobi miliony za darmo. Man United i Inter chcą tego piłkarza

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Muharemović na sprzedaż za 40 mln euro. Połowa dla Juventusu

Środkowi obrońcy są w ostatnim czasie bardzo rozchwytywani na rynku transferowym. Nowych stoperów szukają topowe kluby w Europie jak Real Madryt, FC Barcelona czy Liverpool. O wzmocnieniu defensywy myśli również Manchester United i Inter Mediolan. W przypadku dwóch ostatnich drużyn chodzi nawet o tego samego piłkarza. Ich celem ma być utalentowany Tarik Muharemović.

Muharemović to 22-letni obrońca urodzony w Słowenii, ale na arenie międzynarodowej broni barw Bośni i Hercegowiny. W lipcu ubiegłego roku trafił do Sassuolo, gdzie zaliczył duży progres, czym przyciągnął uwagę silniejszych klubów. Wcześniej był związany z Juventusem, który zarobił na jego sprzedaży zaledwie 3 miliony euro. Okazuje się jednak, że zapewnili sobie klauzulę od następnego transferu.

Sassuolo na pewno nie sprzeda Muharemovicia w styczniu. Neroverdi chcą poczekać do końca sezonu, ale w obliczu dużego zainteresowania wycenili piłkarza. Manchester United i Inter Mediolan będą musieli zapłacić aż 40 milionów euro, jeśli go chcą. Połowa tej kwoty, czyli 20 mln euro trafi wtedy na konto Juventusu. Stara Dama zarobiłaby sporą sumę bez większego wysiłku.

Bośniak w tym sezonie wystąpił dla Sassuolo w 16 meczach w Serie A, w których zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty.