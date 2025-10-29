Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Morten Hjulmand zimowym celem Juventusu

Juventus w ostatnich dniach przeszedł trzęsienie ziemi. Stara Dama postanowiła zakończyć współpracę z Igorem Tudorem. Następcy jeszcze oficjalnie nie ogłoszono, ale zapewne nowym trenerem zostanie Luciano Spalletti. Turyńczycy w środę rozgrywały swój mecz ligowy, w którym doszło do przełamania. Bianconeri zdołali wreszcie sięgnąć po trzy punkty, pokonując Udinese Calcio (3:1).

Z informacji przekazanych przez „Sportmediaset” dowiadujemy się, że Juventus wytypował już zimowy cel transferowy. Jak się okazuje, turyńczycy zamierzają rzucić wyzwanie Manchesterowi United. W kręgu zainteresowań Bianconerich znalazł się Morten Hjulmand ze Sportingu Lizbona. Duński pomocnik znajduje się też na radarze wspomnianych Czerwonych Diabłów.

Morten Hjulmand ma już doświadczenie z gry na boiskach Serie A. Reprezentant Danii w przeszłości reprezentował barwy Lecce, gdzie tak naprawdę został zauważony przez Sporting Lizbona. Umiejętności pomocnika wypłynęły głębiej na portugalskich boiskach i nieprzypadkowo trafił na celownik tak wielkich europejskich zespołów.

W obecnym sezonie Morten Hjulmand rozegrał 14 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Duńczyk zdołał raz wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Casa Pia.