Man United chce pomocnika. W grze nawet 80 mln euro

Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Mortena Hjulmanda ze Sportingu - poinformował Gianluca Di Marzio. Duński pomocnik ma w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości 80 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Morten Hjulmand w orbicie zainteresowań Manchesteru United

Manchester United wydał latem na nowych zawodników blisko 250 milionów euro, ale wyniki na Old Trafford wciąż są dalekie od oczekiwań. Czerwone Diabły notują w Premier League wahania formy i po siódmej kolejce zajmują 10. miejsce w tabeli. W związku z tym klub już teraz myśli o wzmocnieniu środka pola przed kolejnymi wyzwaniami sezonu.

Na radarze 20-krotnych mistrzów Anglii znajduje się Morten Hjulmand ze Sportingu Lizbona, który latem był już łączony z transferem do Premier League. 26-letni reprezentant Danii radzi sobie solidnie w Portugalii. W obecnym sezonie zdobył jedną bramkę w 11 spotkaniach. Hjulmand ma w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości 80 milionów euro. Wciąż nie jest jasne, czy angielski gigant zdecyduje się wyłożyć gigantyczną kwotę.

Według włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio, ewentualny transfer Hjulmanda może zależeć od tego, czy Ruben Amorim pozostanie na stanowisku w Manchesterze. W przeszłości duński pomocnik rozwijał się pod wodzą portugalskiego szkoleniowca w Sportingu.

Hjulmand gra w Lizbonie od 2023 roku, kiedy trafił do Sportingu z Lecce za blisko 20 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Co ciekawe, zawodnik nie jest obserwowany wyłącznie przez Manchester United, ponieważ zainteresowanie wyraża także Juventus oraz Tottenham Hotspur.