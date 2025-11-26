Juventus poważnie myśli o jak najszybszym wzmocnieniu kadry. Jak się okazuje, Stara Dama włącza się w trudną rywalizację o transfer. Na ich radarze znalazł się bowiem Kobbie Mainoo z Manchesteru United - donosi "TuttoJuve".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kobbie Mainoo wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus znajduje się w trudnej sytuacji. W trakcie obecnego sezonu drużyna przeszła trzęsienie ziemi. Miejsce Igora Tudora na stanowisku trenera zajął Luciano Spalletti. Były selekcjoner reprezentacji Italii nie był szykowany do tej roli i podjął się tego wyzwania dość niespodziewanie. 66-latek z Certaldo chce odbudować zespół, a władze klubu mają mu pomóc, dokonując zimą ważnych wzmocnień.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Juventusu przekazuje serwis „TuttoJuve”. Otóż Stara Dama zamierza w styczniowym okienku włączyć się do walki o niezwykle głośną transakcję. W kręgu zainteresowąń turyńskiego zespołu znalazł się Kobbie Mainoo z Manchesteru United. W mediach od wielu tygodni dyskutuje się na temat przyszłości wychowanka Czerwonych Diabłów.

Manchester United nie chce zimą rozstawać się z Kobbiem Mainoo. Aczkolwiek zespół z Old Trafford nie mówi słowa „nie”. Jeśli na stole pojawi się trakcyjna oferta, wtedy może faktycznie dojść do rozstania z Anglikiem. Warto zaznaczyć, że w walce o transfer wicemistrza Europy liczy się również ligowy rywal Juventusu – SSC Napoli. Czas pokaże, gdzie finalnie będzie występował młody pomocnik.

Kobbie Mainoo w obecnym sezonie dziewięciokrotnie pojawił się na placu gry w koszulce Manchesteru United. Anglik jeszcze nie ma na koncie trafienia, a może się pochwalić jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć w meczu pucharowym przeciwko Grimsby Town, który zakończył się kompromitacją Czerwonych Diabłów.