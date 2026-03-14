Juventus kontynuuje poszukiwania nowego napastnika. Jak się okazuje, wyłonił się nowy kandydat. Na celowniku Starej Damy znalazł się Keinan Davis z Udinese Calcio - informuje "TuttoJuve".

Juventus zakończył już przygodę w Lidze Mistrzów. Teraz uwaga zespołu prowadzonego przez Luciano Spallettiego skupiona jest wyłącznie na rozgrywkach Serie A. Bianconeri walczą bowiem o miejsce dające kwalifikację do przyszłej edycji Champions League. Niewątpliwie jest to ich cel numer jeden i okazja, żeby pozytywnym akcentem zakończyć ten trudny sezon.

Nie jest żadną tajemnicą, że Juventus rozgląda się za nowym snajperem. Letnie transfery okazały się kompletnym niewypałem. Teraz Stara Dama przygotowuje listę zawodników, którzy są brani pod uwagę w kontekście przyjść po sezonie. Serwis „TuttoJuve” zdradza, że turyńczycy zwrócili uwagę na ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Keinan Davis, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio.

Angielski napastnik w trwającej kampanii zaskakujące skutecznością. Podopieczny Kosty Runjaicia jest jednym z najlepszych strzelców w Serie A. Juventus zatem nieprzypadkowo zwrócił na niego uwagę. Problem jednak pojawi się w negocjacjach. Wielokrotnie różne kluby narzekały, że z właścicielami Udinese Calcio, rodziną Pozzo, bardzo trudno rozmawia się o transferach.

Keinan Davis w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań pod okiem Kosty Runjaicia. Anglik zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Napastnik ma również na koncie trzy asysty.