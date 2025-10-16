Juventus zamierza wzmocnić środek pola. Stara Dama wytypowała już odpowiedniego kandydata do transferu. Na ich celowniku znalazł się Andrey Santos z Chelsea - informuje "Juve Live".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Andrey Santos wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus w ostatnich tygodniach mierzy się z dość sporymi problemami. Po świetnym starciem sezonu, podopieczni Igora Tudora nagle zaczęli prezentować się poniżej oczekiwań. Turyńczycy notują serię meczów bez zwycięstwa, a władze klubu już szykują się do zimowego okienka transferowego. Stara Dama planuje bowiem ruchy kadrowe.

Jednym z głównych celów Juventusu jest wzmocnienie środka pola. Z informacji przekazanych przez „Juve Live” dowiadujemy się, że turyńczycy wytypowali już odpowiedniego kandydata do transferu. W kręgu zainteresowań drużyny prowadzonej przez Igora Tudora znalazł się Andrey Santos, który na co dzień jest związany z Chelsea.

Transfer Brazylijczyka jednak nie będzie taki prosty do zrealizowania. Zespół ze Stamford Bridge wycenia bowiem swojego zawodnika na 35 milionów euro. Juventus ma swoje problemy finansowe, więc ciężko będzie im znaleźć fundusze na ten transfer. Czas pokaże, czy pomocnik finalnie trafi pod skrzydła Igora Tudora.

Andrey Santos w obecnym sezonie siedmiokrotnie wybiegł na boisko w koszulce Chelsea. Brazylijczyk wciąż czeka na swoje premierowe trafienie oraz asystę. Pomocnik spędził na boisku łącznie 283 minuty.