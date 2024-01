Lazar Samardzić przyciągnął zainteresowanie kolejnego dużego klubu. Tym razem do Napoli oraz Brighton dołącza Juventus - informuje dziennikarz Matteo Moretto.

Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Lazar Samardzić

Juventus włącza się w ostatniej chwili do walki o transfer Lazara Samardzicia

Serbem interesuje się również Napoli oraz Brighton

Mistrz Włoch jest już po słowie o obecnym klubem piłkarza Udinese

Lazar Samardzić na celowniku Juventusu

Napoli jest dogadane z Udinese ws. transferu Lazara Samardzicia. Klub serbskiego pomocnika przystał na ofertę z Neapolu opiewającą na 20 milionów euro plus bonusy. Aczkolwiek, wielką przeszkodą dla mistrzów Włoch jest ciągłe zainteresowanie zawodnikiem ze strony coraz większej ilości zespołów. W ostatnich dniach głośno zrobiło się o Brighton, które widziałoby pomocnika u siebie. Dzisiaj Matteo Moretto poinformował, że do gry wkroczył Juventus.

Stara Dama zamierza przedstawić konkretną ofertę za 21-latka. Według włoskiego dziennikarza Juve chce już teraz wykupić piłkarza, lecz pozostawić go do końca sezonu w aktualnej drużynie. Sam piłkarz ma być chętny na przeprowadzkę do Turynu, lecz chce odejść definitywnie w styczniu.

Jak na razie Samardzić wystąpił w tym sezonie w 17 meczach, w których strzelił 2 bramki. Jego kontrakt z Udine obowiązuje do czerwca 2026 roku.