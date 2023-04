Franck Kessie przez długi czas był łączony z przeprowadzką do Mediolanu, a do tej czarno-niebieskiej części miasta. Jednak teraz kataloński dziennik "Sport" poinformował, że Iworyjczyk znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu.

Szybki powrót Francka Kessiego na Półwysep Apeniński?

Pomocnik Barcelony jest w kręgu zainteresowań Juventusu

Iworyjczyk do tej pory był głównie łączony z przeprowadzką do Interu

Franck Kessie może szybko wrócić na boiska Serie A

Jak donosi kataloński dziennik “Sport”, Franck Kessie znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu. Sam piłkarz ponoć chciałby już latem wrócić na Półwysep Apeniński i może znaleźć się wkrótce ku temu szansa. Iworyjski pomocnik dał się dobrze poznać we Włoszech, ponieważ występował w Cesenie, Atalancie oraz Milanie, z którym zdobył ostatnio upragnione Scudetto.

Franck Kessie w ostatnim czasie był łączony również z transferem do Interu Mediolan. Władze “Nerazzurrich” kilkukrotnie próbowały rozmawiać z Barceloną na jego temat. Jednak ostatecznie nic z tych spotkań nie wyszło. Dlatego w tym momencie to Juventus wysuwa się na “pole-position” do pozyskania iworyjskiego pomocnika.

Były pomocnik rozegrał w tym sezonie dla FC Barcelony łącznie 38 meczów, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z obecnym klubem jest ważny do 30 czerwca 2026 roku, ale wątpliwe wydaje się, by miał go wypełnić.

