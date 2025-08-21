Juventus w końcu pozbędzie się problemu. Wyczekiwany transfer

Juventus jest bliski sprzedaży zawodnika, który od momentu przeprowadzki do Turynu zaliczył już trzy wypożyczenia. Arthur Melo po pięciu latach definitywnie opuści klub, informuje Fabrizio Romano.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Arthur Melo

Juventus żegna niechcianego gracza

Arthur Melo w lecie 2020 roku zamienił Barcelonę na Juventus. Brazylijczyk kosztował Bianconerich 72 miliony euro. Z kolei na Camp Nou przeniósł się Miralem Pjanić, za którego Blaugrana zapłaciła 60 milionów. Na Allianz Stadium pomocnik sprowadzony z La Liga rozegrał dwa pełne sezony, po czym we wrześniu 2022 roku udał się na wypożyczenie do Liverpoolu.

Rok na Anfield Road, rok we Florencji i pół roku w Gironie – Arthur w Turynie zanotował 63 spotkania, ale żadnego po sezonie 21/22. Stara Dama niemal co okienko miała nadzieję na definitywne rozstanie z 22-krotnym reprezentantem Canarinhos, jednak żaden z potencjalnych kontrahentów nie był w stanie spełnić ani wymagań klubu, ani samego zawodnika. Dopiero na dwa lata przed końcem siedmioletniego kontraktu Arthur pożegna się Bianconerimi.

🚨🇧🇷 Gremio are pushing to get Arthur Melo deal done with Juventus. Talks well underway.



Understand it would be a permanent deal on free transfer, if all goes to plan ⚫️⚪️🔵 pic.twitter.com/rA3NjroYaN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Zgodnie z doniesieniami Fabrizio Romano 29-latek wróci do ojczyzny i zasili szeregi Gremio Porto Alegre, a więc zespołu, w którym się wychował. To właśnie z ekipy Tricolor w 2018 roku przeniósł się do Barcelony za 31 milionów euro. Pomocnik definitywnie opuści Juventus, jednak kwota transferu nie jest znana.