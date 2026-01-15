Pomocnik z Juventus na wylocie? Nowe informacje

Weston McKennie to jeden z tych zawodników, których przyszłość w Juventusie pozostaje niejasna. Ciekawe wieści na temat piłkarza ujawnił dziennikarz Ben Jacobs na platformie X.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

McKennie z dwoma ofertami. Juventus może pożegnać pomocnika

Weston McKennie ma kontrakt ważny z Juventusem tylko do końca trwającego sezonu. Jednocześnie nie brakuje doniesień na temat przyszłości zawodnika. Nowe wieści dotyczące reprezentanta Stanów Zjednoczonych przekazał dziennikarz Ben Jacobs na platformie X.

Źródło przekonuje, że konkretne kluby zainteresowały się McKenniem. Dwie ekipy z Premier League chciałyby mieć piłkarza w swoich szeregach. Zainteresowanie zawodnikiem wykazują również Atletico Madryt oraz kluby z Włoch.

Klub z Turynu wycenia pomocnika na 10 milionów euro. Jednocześnie upadł temat transferu McKenniego do Besiktasu. Przenosiny piłkarza do ekipy z Turcji obecnie nie są brane pod uwagę.

Środkowy pomocnik trafił do Juventusu w lipcu 2021 roku. 62-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych do wielokrotnych mistrzów Serie A dołączył z Schalke 04. Najpierw na zasadzie wypożyczenia, a następnie w lipcu 2021 roku został już zawodnikiem turyńskiego klubu w ramach transferu definitywnego.

McKennie w tym sezonie wystąpił w 26 spotkaniach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył również cztery asysty. Na boisku spędził łącznie blisko dwa tysiące minut. Okazję do poprawy swojego bilansu pomocnik będzie miał w sobotę 17 stycznia. Bianconeri zagrają wówczas na wyjeździe z Cagliari Calcio. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.