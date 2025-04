Juventus nawiązał kontakt z byłą gwiazdą Milanu. Szykuje się duży transfer

Juventus rozważa wzmocnienie środka pola, a na liście życzeń znalazł się Sandro Tonali. Klub już nawiązał pierwsze kontakty i liczy na powrót włoskiego pomocnika do Serie A, donosi "La Gazzetta dello Sport".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Tonali w Juventusie? Bianconeri planują ofensywę transferową

Juventus pod wodzą Igora Tudora przeszedł kilka kluczowych zmian w porównaniu do zespołu Thiago Motty. Najważniejsze z nich to ustawienie z trzema obrońcami, bardziej pionowa gra oraz nowa rola Nico Gonzaleza. Argentyńczyk, grając na prawej stronie i nieco głębiej niż wcześniej, stał się bardziej widoczny w grze drużyny, choć wciąż brakuje mu gola.

Jednak mimo poprawy w ofensywie, Juventus wciąż zmaga się z problemem braku jakości w środku pola. Obecna linia pomocy, w której występują McKennie, Weah, Thuram i Locatelli, oferuje dynamikę i siłę fizyczną, ale brakuje jej kreatywności. Koopmeiners, Douglas Luiz i Fagioli, którzy mieli dostarczać jakości, nie spełnili oczekiwań.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Dlatego Juventus rozważa transfer Sandro Tonalego z Newcastle. Włoski pomocnik jest uznawany za idealne wzmocnienie, które mogłoby przywrócić balans w środku pola. Według “La Gazzetta dello Sport”, Bianconeri nawiązali już pierwsze kontakty z otoczeniem zawodnika, licząc na jego powrót do Serie A.

Plan transferowy obejmuje także alternatywę w postaci Edersona z Atalanty, jednak to Tonali pozostaje priorytetem. Kluczowym warunkiem jest jednak kwalifikacja do Ligi Mistrzów, co pozwoliłoby Juventusowi sfinansować kosztowne wzmocnienie. Newcastle zapłaciło za Tonalego 60 milionów euro, a teraz może oczekiwać podobnej kwoty.

Według doniesień Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy Juventusu, rozważa włączenie do transakcji jednego z zawodników: Gattiego, Douglasa Luiza lub Vlahovicia. Choć Tonali obecnie nie myśli obsesyjnie o powrocie do Włoch, Juventus liczy na to, że zawodnik zgodzi się na kontynuację kariery w Turynie.