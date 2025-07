Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Timothy Weah

Olympique Marsylia dopina wypożyczenie Timothy’ego Weaha

Juventus w 2023 roku zdecydował się na transfer Timothy’ego Weaha. Stara Dama wówczas zapłaciła za przyjście reprezentanta USA z OSC Lille zaledwie 11 milionów euro. Włosi wiązali olbrzymie nadzieje z przyjściem Amerykanina, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Zawodnik nie zdołał wskoczyć na wyższy poziom. A główny wpływ na to miały częste problemy zdrowotne.

Timothy Weah jednak wkrótce opuści szeregi Juventusu. Nicolo Schira poinformował, że reprezentant USA zostanie wypożyczony. A jego nowym pracodawcą zostanie Olympique Marsylia. Umowa między drużynami obejmuje zarówno opcję wykupu jak i zobowiązanie po spełnieniu określonych warunków.

Jeśli Olympique Marsylia będzie zmuszona do wykupu Timothy’ego Weaha z Juventusu, to będzie musiała sięgnąć dość głęboko do portfela. Umowa między zespołami wynosi 14 milionów euro. Amerykanin natomiast związałby się z francuskim zespołem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku. Na jego mocy będzie zarabiał 2,5 miliona euro rocznie.

Timothy Weah przez dwa sezony rozegrał 78 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant USA w tym czasie zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik Starej Damy może się również pochwalić dokładnie taką samą liczbą asyst.