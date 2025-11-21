Juventus szykuje ofertę za Brazylijczyka. W grze 50 mln euro

Juventus myśli nad pozyskaniem Edersona z Atalanty Bergamo - donosi "La Gazzetta dello Sport". Bianconeri szykują ofensywę transferową już w styczniu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ederson może dołączyć do Juventusu zimą

Juventus Turyn nie rozpoczął najlepiej sezonu w Serie A i Lidze Mistrzów, co doprowadziło do zwolnienia Igora Tudora. Jego miejsce zajął doświadczony Luciano Spalletti, który poprawił wyniki zespołu i już szykuje listę transferową na zimowe okno.

Według doniesień „La Gazzetta dello Sport”, Stara Dama rozważa transfer Edersona z Atalanty Bergamo. 26-letni Brazylijczyk od kilku miesięcy znajduje się na radarze największych klubów, a jego przyszłość we włoskim klubie znów staje się przedmiotem spekulacji. Ederson ma kontrakt ważny do czerwca 2027 roku.

Priorytetem Juventusu jest wzmocnienie środka pola. Spalletti chce zawodnika, który zagwarantuje zarówno jakość w rozegraniu. Pierwszym wyborem miał być Sandro Tonali, jednak Newcastle United nie zamierza pozbywać się reprezentanta Włoch, szczególnie w trakcie sezonu.

To sprawia, że Ederson jest wysoko na liście życzeń. Włoskie media wskazują, że może zostać następcą Manuela Locatelliego. Atalanta doskonale zdaje sobie sprawę z wartości swojego zawodnika. Klub oczekuje około 50 milionów euro. Warto dodać, że po burzliwych negocjacjach dotyczących Teuna Koopmeinersa relacje między klubami nie są idealne.

W obecnym sezonie Ederson rozegrał 10 meczów i zanotował jedną asystę, pokazując solidną formę w defensywie. Juventus liczy, że zimowe okno transferowe pozwoli sprowadzić Brazylijczyka i znacząco wzmocnić środek pola.