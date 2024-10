Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Bremer

Kiwior przymierzany do Juventusu, ma zastąpić kontuzjowanego Bremera

Juventus w środku tygodnia mierzył się w Lidze Mistrzów z RB Lipskiem. Spotkanie, choć w niesamowitych okolicznościach wygrane przez Starą Damę, zostało okupione stratą dwóch zawodników. W pierwszym kwadransie boisko musieli opuścić Bremer i Nico Gonzalez.

Uraz skrzydłowego na szczęście nie jest poważny, gdyż Gonzalez ma wrócić do gry po przerwie reprezentacyjnej. Natomiast kontuzja Bremera wyklucza go z gry na wiele miesięcy. Brazylijczyk zerwał więzadła krzyżowe, przez co czeka go wielomiesięczna przerwa. W związku z tym Juventus pilnie potrzebuje nowego obrońcy, który załata powstałą dziurę. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazała La Gazzetta dello Sport. Według nich Bianconeri zerkają w stronę reprezentanta Polski, Jakuba Kiwiora.

Kiwior obecnie występuje w Arsenalu, lecz ma ogromne problemy z regularną grą. Co więcej, poza brakiem minut w transferze może pomóc również osoba trenera Juventusu. Thiago Motta w przeszłości pracował z Kiwiorem w Spezii.

Juventus nie obserwuje jedynie Jakuba Kiwiora. Rywalami polskiego piłkarza o miejsce w Starej Damie są m.in. Jorrel Hato o Maxence Lacroix. Pierwszy z nich to zawodnik Ajaksu Amsterdam, zaś drugi występuje w Wolfsburgu.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że do końca roku następcą Bremera w wyjściowym składzie będzie Pierre Kalulu. Francuz latem dołączył do Juventusu na zasadzie wypożyczenia z Milanu.