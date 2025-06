Milan chce reprezentanta Polski. Gigant rozpoczyna rozmowy

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jakub Kiwior i Ołeksandr Zinczenko łączeni z Milanem

AC Milan wszedł na poważnie do gry o dwóch zawodników Arsenalu. Jak informuje włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, przedstawiciele klubu z San Siro odbyli spotkanie z władzami Kanonierów, by omówić potencjalne transfery Jakuba Kiwiora i Ołeksandra Zinczenki.

Obaj piłkarze znaleźli się w niełatwej sytuacji w zespole prowadzonym przez Mikela Artetę. Kiwior, mimo kilku solidnych występów, nie zdołał wywalczyć sobie pewnego miejsca w pierwszym składzie. Dla Milanu transfery obu graczy mogłyby oznaczać istotne wzmocnienie defensywy, która w ostatnich sezonach pozostawia wiele do życzenia.

Klub z Serie A wciąż poszukuje następcy Theo Hernandeza, który może opuścić San Siro latem, oraz lidera środka obrony. Reprezentant Polski, znający już realia włoskiej piłki z czasów gry w Spezii, wydaje się naturalnym kandydatem. Na ten moment rozmowy są na wstępnym etapie, ale wszystko wskazuje na to, że jest zdecydowany w sprawie transferu 25-letniego wychowanka GKS-u Tychy.

Warto przypomnieć, że Jakub Kiwior ma już doświadczenie z gry w Serie A. Przed transferem do Arsenalu rozegrał 39 spotkań w barwach Spezii. Do Londynu trafił zimą 2023 roku za blisko 20 milionów euro. W zakończonym sezonie Kiwior wystąpił w 30 meczach pod wodzą Mikela Artety, strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Choć nie zawsze był pierwszym wyborem szkoleniowca Kanonierów, to udowodnił, że może być wartościowym ogniwem drużyny.