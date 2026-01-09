Juventus szuka wzmocnień. Trzech piłkarzy na radarze

Juventus szuka wzmocnień i coraz wyraźniej spogląda w stronę rynku argentyńskiego. Według Sportitalia po zbadaniu tematu Guido Rodrigueza klub z Turynu analizuje kolejne dwa nazwiska.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus szuka wzmocnień, ale musi uważać na limity

Juventus w zimowym oknie transferowym działa ostrożnie i selektywnie. Klub może sprowadzić tylko jednego piłkarza spoza Unii Europejskiej, ponieważ latem zakontraktował Jonathana Davida z Lille. To sprawia, że sprawa Guido Rodrigueza wygląda szczególnie korzystnie, bo pomocnik West Hamu posiada również paszport hiszpański i nie zajmuje miejsca dla piłkarzy spoza UE.

Guido Rodriguez jest postrzegany jako realne wzmocnienie środka pola. Doświadczony Argentyńczyk miałby dać drużynie Luciano Spallettiego stabilność i balans przed linią obrony. Na tym jednak zainteresowanie zawodnikami z Ameryki Południowej się nie kończy.

Jak informuje Sportitalia, Juventusowi został zaproponowany Thiago Almada. Skrzydłowy trafił latem do Atletico Madryt z Botafogo za 21 milionów euro, lecz nie zdołał wywalczyć sobie stałego miejsca w składzie. W obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań i spędził na boisku niespełna 600 minut, notując dwa gole i jedną asystę. Rozważany jest wariant wypożyczenia, a Almada miałby być alternatywą dla ewentualnego powrotu Federico Chiesy z Liverpoolu.

Trzecim nazwiskiem, które pojawia się w kontekście Juventusu, jest Santiago Castro. Młody napastnik Bolonii znajduje się na liście życzeń Luciano Spallettiego w perspektywie kolejnego sezonu. Argentyńczyk prowadzi rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu ważnego do czerwca 2028 roku, a jego rozwój jest uważnie monitorowany. Castro, porównywany do Lautaro Martineza, w barwach Bolonii zdobył już 17 bramek i zaliczył 10 asyst w 78 występach.

