Juventus stracił szanse na transfer. Gwiazdor przedłużył kontrakt

Sergej Milinkovic-Savic przedłużył kontrakt z Al Hilal do 2028 roku. Według komunikatu klubu Serb pozostanie kluczowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Simone Inzaghiego, mimo zainteresowania ze strony Juventusu.

Milinkovic-Savic przedłużył umowę z Al Hilal

Sergej Milinkovic-Savic rozwiał wszelkie spekulacje dotyczące swojej przyszłości. Pomocnik, którego kontrakt wygasał w czerwcu 2026 roku, wzbudzał zainteresowanie wielu europejskich klubów. Jednak Al Hilal postanowił działać szybko i zatrzymać swojego lidera środka pola.

Saudyjski klub ogłosił w oficjalnym komunikacie, że Milinkovic-Savic podpisał nową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Oznacza to, że Serb pozostanie jednym z filarów zespołu Simone Inzaghiego. – Zarząd Al Hilal, na czele z księciem Nawafem Bin Saadem, sfinalizował przedłużenie kontraktu z Sergejem Milinkoviciem-Saviciem do 2028 roku. Umowa została podpisana w niedzielny wieczór w siedzibie klubu w Rijadzie – poinformował klub w oficjalnym oświadczeniu.

Dla Juventusu to kolejny cios w planach transferowych. Bianconeri od dłuższego czasu obserwowali Milinkovicia-Savicia, licząc na jego powrót do Europy. Klub z Turynu planował wzmocnić środek pola w zimowym oknie, ale po niedzielnym ogłoszeniu szanse na transfer praktycznie zniknęły.

Podobna sytuacja miała miejsce z Sandro Tonalim, który również był jednym z głównych celów Juventusu, a niedawno przedłużył kontrakt z Newcastle. Włoski klub będzie więc zmuszony szukać alternatyw, bo Milinkovic-Savic, przynajmniej na razie, pozostaje wierny barwom Al Hilal.

