Juventus rozważa hitowy transfer. Na celowniku mistrz świata

Juventus przygotowuje się do ważnych decyzji kadrowych przed kolejnym sezonem. Według „Tuttosport” jednym z celów transferowych turyńskiego klubu może być bramkarz Aston Villi Emiliano Martinez.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus szuka nowego lidera w bramce

Juventus chce wzmocnić skład, aby znów walczyć o najwyższe cele w Serie A. Klub rozmawia także o przyszłości z Luciano Spallettim. Obecna umowa trenera obowiązuje do 30 czerwca. Obie strony wyrażają chęć dalszej współpracy i planują kolejne spotkania w sprawie przedłużenia kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy zakończą się powodzeniem.

Jednym z analizowanych tematów jest sytuacja bramkarzy. Michele Di Gregorio stracił ostatnio miejsce w hierarchii na rzecz Mattii Perina. W związku z tym latem może opuścić Turyn. Władze klubu szukają bardziej doświadczonego zawodnika, który jest przyzwyczajony do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Według „Tuttosport” Juventus sprawdza możliwość sprowadzenia Emiliano Martineza. Bramkarz Aston Villi i reprezentacji Argentyny ma kontrakt do 2029 roku. Sytuacja finansowa angielskiego klubu sprawia jednak, że oferty transferowe mogą zostać rozważone. Zawodnik szuka także nowego wyzwania w końcowej fazie kariery.

W negocjacjach znaczenie może mieć także Douglas Luiz. Pomocnik jest formalnie związany z Juventusem lecz obecnie gra w Aston Villi na wypożyczeniu. Angielski klub ma opcję wykupu wartą 25 milionów euro plus bonusy. Według „Tuttosport” rozmowy między klubami mogą objąć także nazwisko Martineza który zarabia około pięciu milionów euro rocznie i oczekuje trzyletniego kontraktu.

Zobacz również: Juventus chce reprezentanta Polski. Sensacyjny ruch może stać się faktem