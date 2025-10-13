Juventus przygotował podwyżkę dla Yildiza. Tyle będzie zarabiał

Juventus ugiął się pod presją i spełnił żądania otoczenia młodej gwiazdy ws. nowego kontraktu. Jak podaje La Gazzetta dello Sport niebawem nową umowę podpisze Kenan Yildiz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

6 milionów euro rocznie – Juventus zgodził się na warunki Kenana Yildiza

Kenan Yildiz wyrasta nie tylko na gwiazdę Juventusu, ale również Serie A. Reprezentant Turcji w poprzednim sezonie stał się ważną częścią wyjściowej jedenastki. Jego występy na włoskich boiskach oraz w europejskich pucharach przyciągnęły masę zainteresowanych. Przez ostatnie tygodnie media rozpisywały się o potencjalnym transferze do Chelsea, Manchesteru United lub Arsenalu.

Z racji coraz większego zainteresowania na rynku transferowym Juventus postanowił odpowiednio zareagować. Stara Dama rozpoczęła rozmowy kontraktowe z piłkarzem, aby przedłużyć umowę wygasającą w czerwcu 2029 roku. W efekcie Yildiz ma dostać sporą podwyżkę.

Kwestie finansowe były do tej pory kością niezgody w negocjacjach obu stron. Turyńczycy oferowali ok. 4/4,5 mln euro rocznie, zaś otoczenie piłkarza twardo upierało się przy kwocie 6 milionów euro. Okazuje się jednak, że jedna ze stron ustąpiła.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, żądania płacowe piłkarza zaakceptował klub. Kenan Yildiz ma niebawem podpisać nowy kontrakt, a jego pensja wyniesie 110 tysięcy euro tygodniowo, czyli 6 milionów euro rocznie. Dokładnie tyle, ile oczekiwali jego agenci.

Yildiz zaczynał karierę w akademii Bayernu Monachium. Do Turynu trafił w 2022 roku, a Juventus ściągnął go bez kwoty odstępnego. W barwach włoskiego klubu debiutował w sezonie 2023/2024 i od tego momentu rozegrał 92 mecze, zdobywając 18 goli.