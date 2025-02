Juventus poznał wycenę za obrońcę. Chelsea chce sprzedać gracza

SOPA Images Limited / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Thiago Motta

Chelsea chce sprzedać Renato Veigę za 30 mln euro

Juventus wypożyczył w styczniu Renato Veigę do końca bieżącego sezonu. Piłkarz, który trafił do Chelsea w zeszłym roku z FC Basel, zdołał przekonać do siebie trenera Thiago Mottę. Stara Dama widzi w Portugalczyku wartościowe wzmocnienie defensywy, dlatego chce przedłużyć jego pobyt do 2026 roku, zamiast wykładać od razu 30 mln euro na transfer definitywny.

Z kolei Chelsea, która początkowo nie zagwarantowała Włochom opcji wykupu, teraz jest gotowa na rozmowy o sprzedaży Veigi. Według najnowszych doniesień, negocjacje między klubami mają ruszyć w najbliższych tygodniach. Przyszłość 21-latka na Stamford Bridge jest niepewna, ponieważ w zespole Enzo Mareski był tylko rezerwowym. Konkurencja na jego pozycji jest duża, co sprawia, że londyńczycy rozważają jego sprzedaż.

Wcześniej informowano, że priorytetowym celem transferowym Bianconerich jest David Hancko z Feyenoordu Rotterdam, choć to Veiga pozostaje naturalnym wyborem, jeśli negocjacje z holenderskim klubem nie zakończą się sukcesem. Portugalczyk rozegrał dotąd cztery mecze dla Starej Damy. Przed przeprowadzką do Serie A, wystąpił w tym sezonie w 18 spotkaniach dla Chelsea.