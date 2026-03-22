Juventus poznał cenę za napastnika Manchesteru United

Juventus interesuje się transferem napastnika Manchesteru United. Joshua Zirkzee będzie mógł opuścić Old Trafford, o ile wpłynie za niego odpowiednia oferta.

fot. Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Manchester United wycenił Zirkzee. Odejście przesądzone

Manchester United latem przebudował ofensywę, sprowadzając trzech nowych zawodników. Choć Rasmus Hojlund odszedł na wypożyczenie do Napoli, sytuacja Joshui Zirkzee na Old Trafford wcale się nie poprawiła. Wydawało się, że Holender będzie grał regularnie, ale przegrał rywalizację o miejsce w składzie i siedział na ławce nawet wtedy, gdy na murawie nie było Benjamina Sesko.

Z byłego napastnika Bologni rezygnował zarówno Ruben Amorim, jak i Michael Carrick. Wydaje się więc, że przygoda Zirkzee z Manchesterem United zakończy się po sezonie 2025/2026. Sam zawodnik uważa, że na Old Trafford już się nie odbuduje, dlatego jest gotowy zmienić klub podczas letniego okienka. Do tej pory klub się temu sprzeciwiał, ale teraz transfer będzie możliwy.

Napastnikowi najbliżej do Serie A, gdzie z powodzeniem występował przed transferem do Manchesteru United. Aktualnie mocno zabiega o niego Juventus, który nawet kontaktował się z władzami angielskiego giganta. „Tuttomercato” ujawnia, że w odpowiedzieli usłyszeli wycenę sięgającą 35 milionów euro. Zirkzee zmieni otoczenie, o ile Stara Dama złoży satysfakcjonującą ofertę.

Juventus nie jest jedynym klubem z Włoch, który widzi Zirkzee w swoich szeregach. Media łączą go też z Napoli, AS Romą czy Milanem. Dla Manchesteru United zdobył w sumie dziewięć bramek w 69 występach.