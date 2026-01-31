Juventus może tej zimy nie pozyskać Randala Kolo Muaniego. Stara Dama znalazła już alternatywę dla gracza Tottenhamu Hotspur. Na celownik zespołu z Turynu trafił... Alvaro Morata z Como - informuje "Tuttosport".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Alvaro Morata może wrócić do Juventusu!

Juventus w zimowym okienku transferowym obrał sobie kilka celów. Jednym z nich jest pozyskanie nowego napastnika. Od tygodni mówi się, że Randal Kolo Muani może wrócić na Allianz Stadium. Transfer Francuza z Tottenhamu Hotspur jednak w ostatnich dniach się oddalił. Stara Dama zaczęła zatem rozglądać się za alternatywą dla 27-latka.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że Juventus znalazł już odpowiedniego kandydata. I jest to bardzo zaskakująca opcja. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Turynu znalazł się… Alvaro Morata. Hiszpański napastnik przeżywa trudne chwile w Como, do którego jest wypożyczony z AC Milanu, i może rozważyć powrót do zespołu Bianconerich.

Kandydatura Alvaro Moraty jest sporym zaskoczeniem. Hiszpański napastnik najlepsze lata kariery ma już za sobą. Mistrz Europy na dodatek nie pozostawił po sobie dobrego wrażenie po ostatniej przygodzie w biało-czarnych barwach. Zawodnik nie był ulubieńcem kibiców z Allianz Stadium, więc jego powrót może wywołać sporą burzę.

Alvaro Morata w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Como. Hiszpan nie ma dobrych liczb, ponieważ zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst.