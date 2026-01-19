Juventus poluje na napastnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Juventus Turyn chce wypożyczyć Youssefa En-Nesyriego z Fenerbahce - informuje Gianluca Di Marzio. Marokański napastnik jest również przymierzany do SSC Napoli.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Youssef En-Nesyri na radarze Juventusu i Napoli

Juventus Turyn przegrał ostatnio z Cagliari (0:1) w 21. kolejce Serie A i obecnie zajmuje piąte miejsce w tabeli. Stara Dama pod wodzą Luciano Spalletiego, mająca problemy w ataku po kontuzji Dusana Vlahovicia, uważnie przygląda się możliwościom wzmocnienia linii ofensywnej w zimowym oknie transferowym.

Według włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio, klub z Turynu ma na celowniku Youssefa En-Nesyriego, który reprezentuje barwy tureckiego Fenerbahce. 28-letni Marokańczyk w styczniu wystąpił w finale Pucharu Narodów Afryki i obecnie jest rozważany jako potencjalne wzmocnienie Starej Damy na drugą część sezonu.

Przyspieszenie działań Bianconerich jest związane z komplikacjami w negocjacjach dotyczących Jean-Philippe’a Matety z Crystal Palace. Wysokie prowizje dla otoczenia zawodnika oraz cena wywoławcza angielskiego klubu spowolniły finalizację tego transferu, dlatego Juventus zdecydował się skierować uwagę na En-Nesyriego. Również w SSC Napoli szukają nowego snajpera. Mistrzowie Włoch rozważają transfer 92-krotnego reprezentanta Maroka.

Marokański napastnik występuje w Fenerbahce od lata 2024 roku. Wcześniej występował między innymi w Sevilli i Leganes. W bieżącym sezonie 28-latek zdobył osiem bramek w 25 meczach. Jego kontrakt w Stambule obowiązuje do czerwca 2029 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 22 mln euro.