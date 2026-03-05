Juventus planuje wielkie transfery. Wszystko zależy od jednego

Juventus walczy o awans do Ligi Mistrzów który może zdecydować o letnich transferach. Według „La Gazzetty dello Sport” brak kwalifikacji do tych rozgrywek całkowicie zmieni plany budowy składu.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Dwa scenariusze transferowe dla Juventusu

Juventus stawia jasny cel na obecny sezon. Najważniejszym zadaniem jest wywalczenie promocji do Ligi Mistrzów. Klub powierzył tę misję Luciano Spallettiemu który na początku sezonu zastąpił Igora Tudora. Udział w tych rozgrywkach ma ogromne znaczenie dla finansów zespołu.

Awans do Champions League oznacza dla klubu potężne wpływy. Premie od UEFA przychody z dnia meczowego oraz sponsoring mogą dać około 80 milionów euro. Brak kwalifikacji oznacza znacznie mniejsze wpływy niż w przypadku Ligi Europy.

Jeśli Juventus awansuje do Ligi Mistrzów klub chce przeprowadzić dwa duże transfery. Pierwszym celem jest Sandro Tonali który obecnie gra w Newcastle. Drugim jest Bernardo Silva który może odejść z Manchesteru City po wygaśnięciu kontraktu.

Bez gry w Champions League strategia będzie zupełnie inna. Wtedy klub rozważy tańsze rozwiązania. Według Tuttosport alternatywami są Franck Kessie oraz Xaver Schlager. Pierwszy może zakończyć swoją przygodę w Arabii Saudyjskiej a drugi kończy kontrakt z Lipskiem.

Latem Juventus będzie musiał rozwiązać także inne kwestie kadrowe. Klub planuje zmiany w środku pola. Do wyjaśnienia pozostaje też sytuacja bramkarza oraz przyszłość Dusana Vlahovicia. Jego ewentualne odejście zmusiłoby klub do szukania nowego napastnika.

