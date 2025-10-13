Juventus w styczniowym okienku zamierza wzmocnić defensywę. Na ich celowniku znalazł się Jordan Teze z AS Monaco. Skauci Starej Damy wybierają się, aby obserwować Holendra - donosi Ekrem Konur.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Jordan Teze wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus niewątpliwie zgubił formę z początku sezonu. Drużyna prowadzona przez Igora Tudora zalicza bowiem serię pięciu remisów z rzędu. Władze z Allianz Stadium zamierzają jak najszybciej poprawić sytuację, przez co zaczęli rozglądać się za wzmocnieniami. Jednym z głównych celów turyńczyków jest pozyskanie nowego defensora.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Juventus ma na oku bardzo ciekawą opcję. Prosto z Ligue 1. Otóż w kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Jordan Teze, który na co dzień reprezentuje barwy AS Monaco. Holender z miejsca mógłby stać się ważną postacią u Igora Tudora, ponieważ Bianconeri mają olbrzymi problem na prawej stronie obrony.

Turecki dziennikarz poinformował, że Juventus wykonuje pierwsze kroki, aby pozyskać Jordana Teze. Skauci Starej Damy lada moment wybiorą się do Francji, aby z wysokości trybun oglądać Holendra. AS Monaco w najbliższym meczu ligowym zmierzy się z Angers. Czas pokaże, czy 26-latek finalnie zawita na Półwysep Apeniński.

Jordan Teze reprezentuje barwy AS Monaco od lata zeszłego roku. Dotychczas Holender rozegrał 29 spotkań w koszulce francuskiego zespołu. W tym czasie udało mu się strzelić trzy gole, a także zaliczył jedną asystę.