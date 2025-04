Juventus nie rezygnuje z niewypału transferowego. Sprzedaż wykluczona

Teun Koopmeiners pozostaje kluczowy dla planów Juventusu. Według "La Gazzetta dello Sport" Igor Tudor opracował specjalny program treningowy, by odzyskać formę Holendra po trudnym sezonie.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Koopmeiners ze specjalnym planem treningowym

Teun Koopmeiners ma za sobą trudny pierwszy sezon w Juventusie. Najdroższy transfer ostatniego letniego okienka (61 mln euro z Atalanty) wciąż nie prezentuje formy, którą zachwycał w Bergamo. Igor Tudor jednak nie zamierza się poddawać. Chorwacki trener Juventusu stworzył specjalny program, by pomóc Holendrowi odzyskać kondycję fizyczną i pewność siebie.

Jak informuje “La Gazzetta dello Sport”, słabsza forma Koopmeinersa wynika przede wszystkim z braku odpowiedniej przedsezonowej pracy fizycznej. Konflikt z Atalantą i przeciągający się transfer do Turynu sprawiły, że zawodnik ominął kluczowe tygodnie przygotowań. Tudor wdraża teraz treningi zbliżone do metod Gian Piero Gasperiniego, które przyniosły Koopmeinersowi świetne efekty w poprzednich latach. Celem jest jak najszybszy powrót pomocnika do dyspozycji z sezonu, w którym był jednym z najlepszych zawodników Serie A.

Szkoleniowiec Juventusu szczególną uwagę zwraca również na aspekty psychologiczne. Według doniesień włoskiego dziennika, Tudor regularnie rozmawia z piłkarzem, próbując zbudować jego pewność siebie. Nowe otoczenie, oczekiwania i presja związana z grą w barwach Bianconerich wyraźnie negatywnie wpłynęły na Holendra. Sytuację dodatkowo pogorszyły ciągłe zmiany pozycji oraz różne pomysły byłego trenera, Thiago Motty.

Niezależnie od tego, jak zakończy się obecny sezon, Juventus nie zamierza rezygnować z Koopmeinersa. Klub jest przekonany, że wartość piłkarza jest zbyt duża, by z niego rezygnować po jednym nieudanym sezonie. Ponadto ewentualna sprzedaż wiązałaby się z ogromnym ryzykiem finansowym i możliwą dużą stratą księgową, na co Stara Dama nie może sobie pozwolić.