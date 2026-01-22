Juventus namawia byłą gwiazdę Barcelony na transfer

Juventus przygotowuje grunt pod letnie wzmocnienie środka pola. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano władze klubu wykonały już pierwszy krok w sprawie transferu Francka Kessiego.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kessie na celowniku Juventusu

Juventus konsekwentnie analizuje rynek pomocników z myślą o kolejnym sezonie. Stara Dama skupia się na pozyskaniu zawodnika wszechstronnego, silnego fizycznie i doświadczonego na arenie międzynarodowej. Ważnym kryterium jest także znajomość realiów włoskiej piłki oraz gotowość na nowy etap kariery w Serie A.

Od dłuższego czasu w tym kontekście przewija się nazwisko Sandro Tonaliego, jednak nie jest to jedyna opcja. Alternatywą pozostaje Franck Kessie, którego profil idealnie wpisuje się w oczekiwania turyńskiego klubu. Były pomocnik Milanu i Barcelony nadal jest uważnie obserwowany przez dział sportowy Bianconerich.

Jak poinformował Fabrizio Romano, doszło już do bezpośredniego kontaktu z agentem piłkarza. Odbyło się pierwsze spotkanie, które oceniono jako pozytywne. Juventus wyraził konkretne zainteresowanie i zebrał informacje dotyczące ewentualnej operacji, planowanej na okres letniego okna transferowego.

Rozmowy miały charakter wstępny, ale pozwoliły wejść w szczegóły sytuacji kontraktowej zawodnika. Umowa Kessie z Al Ahli obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Saudyjski klub zaproponował już przedłużenie kontraktu na bardzo korzystnych warunkach finansowych, co komplikuje negocjacje.

Z informacji przekazywanych przez Matteo Moretto wynika jednak, że sam zawodnik myśli o powrocie do Europy. Priorytetem ma być dla niego ponowna gra we Włoszech. Kluczową kwestią pozostaje wynagrodzenie, ponieważ ewentualny transfer oznaczałby znaczną obniżkę pensji.

